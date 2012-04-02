Як знешкоджувати пестициди в овочах?

Щоб зменшити кількість нітратів і пестицидів в овочах і фруктах, їх потрібно відварювати, рекомендує головний позаштатний дієтолог МОЗ Олег Швець. Ця процедура понизить вміст в них небезпечних речовин на 80%.

Щоб понизити вміст нітратів в зелені, фахівець радить вимочувати її в холодній воді протягом 2-х годин. Ретельне миття овочів і фруктів також зменшує кількість шкідливих речовин в них.

Овочі, що накопичують шкідливі речовини в шкірці (буряк, огірки) необхідно очищати. Дієтолог також підкреслив, що свіжовичавлений сік може зберігатися не більш 1-2 годин, - потім запускається процес перетворення бактерій на канцерогенні сполуки.

glavcom.ua