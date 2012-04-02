Солодкий попкорн корисніший за фрукти й овочі

Фахівцям вдалося встановити, що солодкий попкорн містить високий рівень речовин антиоксидантів. Дієтологи повідомляють, що з даної точки зору, попкорн є кориснішим, ніж овочі і фрукти, оскільки поліфеноли в ньому не розчинні у воді, а також містяться в значно більшій кількості, інформує News.com.au.

Такий же принцип стоїть за тим, наскільки корисними є сухофрукти. Отже, в одній порції попкорну присутньо 300 міліграм поліфенолів. Щоб порівняти: порція фруктів містить тільки 160 міліграм, повідомляється в дослідницькому звіті, який був представлений в Сан-Дієго на зборах хімічного товариства Сполучених Штатів.

До речі, найбільш корисним виявилося лушпиння з попкорну. Воно містить найбільше клітковини і поліфенолів, повідомляє Джо Вінсон, що працює в Університеті Ськрентон. Учений не радить готувати попкорн на олії або в мікрохвильовій печі, оскільки у такому разі він стане дуже калорійним.

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