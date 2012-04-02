Дієта для працюючої жінки

Працюючій жінці складніше тримати себе у формі та сидіти на дієтах. Нам елементарно не завжди вистачає часу і сил, щоб дбати про себе на належному рівні. До всьому ж, сидяча робота і стрес додають кілограми.

Але це не привід здаватися!

Lady.tochka.net впевнені, що найправильніший шлях до стрункого тіла – це вибір системи харчування, що відповідає твоєму способу життя, і дотримання її.

Дотримуйся цього меню і ти зможеш втрачати від 2 кг на місяць із користю для здоров`я. Тому що для тебе ця дієта стане способом життя та способом харчування, що багатий всіма вітамінами, мікроелементами та поживними речовинами.

Ще одна порада - проводити раз на тиждень розвантажувальний день: фруктовий (1, 5-2 кг свіжих фруктів і соків) або кефірний (6 склянок кефіру).

Такий план втрати ваги оптимальний із фізіологічного погляду: ти худнеш, не відчуваючи почуття гострого голоду - отже, ризик «зірватися» і наїстися донесхочу мінімальний.

Добова норма для тебе, бізнес-леді, повинна становити 1100-1200 калорій.

Важливо! Не треба їсти, коли ти знервувалася. Річ у тім, що в організмі виробляються кортикостероїди - вони сприяють відкладенню жиру в ділянці талії. І якщо ти, розхвилювавшись, сідаєш за стіл, всі з`їдені калорії відправляються прямо на боки та животик. Краще пропустити один прийом їжі, ніж з`їсти її, перебуваючи в збудженому стані.

Твоє меню:

Вранці, натще, перед сніданком (приблизно 90 ккал) випивай півсклянки фрешу та з’їдай 1 яблуко або 1 апельсин.

Сніданок 180-190 ккал

Варіант 1: знежирений сир із фруктами (100 г); 2-3 крекери; чай із лимоном і з 1 ч. ложкою меду.

Варіант 2: омлет з 1 яйця; овочевий салат (200 г); шматочок житнього хліба (20 г); чай з лимоном і 1 ч. ложкою меду (цукру) або склянка соку.

Варіант 3: вівсяні пластівці зі свіжими ягодами або фруктами (200 г).

Ланч ( 180-190 ккал)

Варіант 1: мюслі зі знежиреним йогуртом (200 г); склянка зеленого чаю без цукру або фруктового соку.

Варіант 2:100 г натуральногоого йогурту; 1 груша або персик; маленька чашечка кави.

Варіант 3:жменька горіхів (фундука, арахісу, мигдалю, кеш’ю, фісташок); склянка соку.

Обід (320 ккал)

Варіант 1:вегетаріанський борщ (250 мл); шматочок нежирної яловичини (100 г); салат із помідорів, болгарського перцю та яблука (150 г); 1 шматочок житнього хліба; зелений чай.

Варіант 2:солянка (250 мл); тушкована риба або варена курятина (100 г); салат із моркви та яблука (150 г); шматочок житнього хліба; зелений чай.

Варіант 3:овочевий суп (250 мл); тушкована капуста з м`ясом (150 г); сік.

Полуденок (близько 100 ккал)

Склянка нежирного йогурту (кефіру); 1 нежирне печиво або пряник.

Вечеря ( 260-280 ккал)

Варіант 1: баклажани, тушковані з помідорами (150 г); салат з морської капусти (100 г); компот з 1 печивом.

Варіант 2:гречана каша з підливою (100 г); салат із морської капусти (100 г); склянка томатного соку.

Варіант 3:легке овочеве рагу (150 г); будь-які сезонні фрукти, крім цитрусових (100 г).

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