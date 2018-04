Піца – рекордсмен за "нездоровою" сіллю

Ресторанна піца, яка реалізується «на винесення», містить в своєму складі просто кінську дозу солі. За наслідками досліджень учених з асоціації Association of London Environmental Health Managers і організації Consensus Action on Salt and Health, в цій піці набагато більше солі ніж в морській воді. А якщо порівнювати з готовою пицою, яка продається в супермаркеті, ця піца містить солі в 2,5 разу більше».

Наприклад, аналіз піци, узятої з ресторану Adam & Eve (Лондон) показав 10,57 грама солі (на 100 грам продукту в ній 2,73 грама). Ученими в цілому було обстежено 199 піц пеппероні і маргарита. Ресторанні страви «на винесення», а якщо бути точним – рівно половина з них, в своєму складі містила гранично допустиму протягом дня норму споживання солі, яка рівна 6-ти грамам.

При цьому в 84-х відсотках піц з ресторану, що реалізовуються «на винесення», були виявлені украй небезпечні для здоров`я трансжири, такі, що істотно підвищують ризик серцевого нападу і інсульту. Що ж до готових піц з супермаркетів, то вони все одно потрапили в перелік шкідливих продуктів, хоч і виявилися менш шкідливими.

newsland.ru