В Естонії проведено перепис населення

Перепис населення і житлових приміщень в ніч на 1 квітня завершився в Естонії. Первинні дані будуть опубліковані не пізніше 31 травня, повідомляє РІА «Новости».

За даними Департаменту статистики країни, під час перепису було заповнено 1,327278 мільйона анкет.

Генеральний директор Департаменту статистики Прійт Потісепп повідомив, що тепер починається масштабна обробка даних, в рамках якої вся надана інформація буде впорядкована. Дані перепису будуть опубліковані не пізніше 31 травня.

"Департамент статистики дякує всім жителям Естонії, які взяли участь в переписі населення і житлових приміщень. Без сприяння людей такий великий і загальнонаціональний проект не вдався б", - сказав П.Потісепп.

Із 31 грудня 2011 року по 31 січня 2012 року в Естонії проходив перший етап перепису, під час якого жителі могли заповнити анкети прямо в Інтернеті. В електронному переписі взяли участь більш як 815 тисяч чоловік, або 62% від кількості жителів країни. Другий етап перепису, під час якого переписувачі обійшли будинки жителів країни, які не брали участі в електронному переписі населення через Інтернет, відбувся з 20 лютого по 31 березня.

Згідно з естонським законом про державну статистику, участь в переписи є обов`язковою. У разі відмови може бути накладено штраф до 2 тисяч євро.

Попередні переписи проходили в 1881, 1897, 1922, 1934, 1941, 1959, 1970, 1979, 1989 і 2000 роках.