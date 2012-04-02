Кавоманія - це залежність

Кавоманія - не міф і навіть не перебільшення. З любов`ю до напою, що бадьорить, вона теж має мало загального. Залежність від кави - це неможливість жити (думати, працювати, спілкуватися) без неї.

"Важка кавоманія - це коли випиваючи п`ятнадцяту чашку, вже думаєш про шістнадцяту", - розповідають справжні кавові наркомани.

Офіційно кофеїн наркотиком не вважається, проте лікарі визнають: він очолює список психоактивних речовин, що найбільш вживаються, в світі, випереджаючи героїн і амфетаміни. Кофеїн належить до групи пурин-алкалоїдівдов.

Учені довели, що кофеїн покращує короткочасну пам`ять і швидкість реакції. Це давно відомо всім, хто п`є каву вранці, але наукові свідоцтва з`явилися лише в листопаді 2005 року. За допомогою функціонального магнітного резонансу вдалося виявити, що у людей, що п`ють каву, активуються ділянки кори, що відповідає за увагу і пам`ять.

За даними англійських дослідників, від кофеїну в тій або іншій формі залежать до тридцяти відсотків людей, що регулярно п`ють чай або каву. Причому чотири п`ятих з них - кавомани, і лише двадцять відсотків тих, що залишилися, залежать від чаю. З медичної точки зору про кавоманію можна говорити лише у тому випадку, коли залежність виявляється не тільки на психологічному, але і на фізіологічному рівні. Втім, це явище не таке вже рідкісне: багато кавоманів на своїй шкурі випробували так званий синдром відміни. Його основні ознаки: при відмові від кави у людини спостерігається дратівливість, знижений настрій, нездатність концентруватися на чому-небудь без чашки улюбленого напою, відсутність стільця (на декогокій кава діє як легкеня проносне), сонливість після кожного прийому їжі, під час якого не вдалося випити кави.

Зрозуміло, кофеїнова "наркоманія" менш небезпечна і протікає незрівнянно легше, ніж пристрасть до могутніх стимуляторів типу амфетаміну, та все ж це справжнісінька залежність.

kazakh-zerno.kz