Українських громадян немає серед загиблих в Тюмені

Українських громадян немає серед загиблих та постраждалих внаслідок катастрофи літака в Тюмені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

Посилаючись на інформацію Генерального консульства України в Тюмені, він повідомив, що вже ідентифіковано тіла всіх загиблих в результаті катастрофи і встановлено особи постраждалих, крім однієї жінки.

«За даними нашого Генконсульства, громадян України серед постраждалих і загиблих внаслідок катастрофи літака в Тюмені немає, поки що встановлюється особа однієї жінки», - сказав О.Дикусаров.

Він зазначив, що МЗС продовжує відслідковувати цю ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в аеропорту Тюмені під час зльоту впав пасажирський літак ATR-72, що виконував рейс «Тюмень – Сургут». На борту було 43 особи - 39 пасажирів і четверо членів екіпажу. За останніми даними, загинула 31 особа, 12 травмовані. Обидва самописці літака вилучені з-під фюзеляжу.