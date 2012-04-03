Часник - їжа для суглобів

Часник і цибуля допомагають жінкам зберегти здоров`я суглобів, виявили учені з Королівського коледжу в Лондоні і Університету Східної Англії.

Жінки середнього і старшого віку часто страждають стегновим отстеоартритом. Чинники, що впливають на розвиток хвороби, – спадковість, ожиріння, травма, надмірне навантаження на суглоби.

Британські дослідники спостерігали за 1 тис. здорових жінок – близнят, частина з яких не мала ніяких симптомів артриту. Проаналізувавши їх раціон і результати рентген-сканування кісток, учені виявили взаємозв`язок між цими показниками. У жінок, чий раціон був багатий часником і цибулею, прояви остеоартриту в стегновому суглобі були менш виражені.

Вивчення компонентів часнику і цибулі в лабораторних умовах показало, що сполука діаліловий дисульфид знижує об`єм ензимів, які травмують хрящі.

medvesti.com