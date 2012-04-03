Як закріпити результат дієти?

Продукти, багаті білком, допомагають успішно підтримувати вагу після дієти, не даючи їй знов збільшитися. Про це заявили данські дієтологи, грунтуючись на результатах нового дослідження.

Фахівці спостерігали за 700 європейськими сім`ями, в яких 938 дорослих людей мали надмірну вагу. Вони пройшли двомісячну програму схуднення, суть якої – обмежити калорійність раціону. За цей час кожен учасник схуд, в середньому, на 11 кг. По закінченні дієти учасники перейшли на один з п`яти типів харчування з різним вмістом білків, жирів і вуглеводів.

Великих успіхів в підтримці ваги добилися учасники групи, які дотримувалися режиму харчування, багатого білком: вони віддавали перевагу нежирному м`ясу, молочним продуктам, бобовим, зерновим продуктам і вуглеводам з низьким глікемічним індексом.

likar.info