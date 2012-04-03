Горох налагодить роботу нирок

Канадські учені виявили, що в горосі містяться речовини, здатні позитивно позначатися на роботі серцево-судинної системи і на функціях нирок.

У горосі містяться такі корисні речовини, як протеїни і вітаміни. Важливо також те, що в цьому продукті немає холестерину. Певна комбінація корисних речовин, що містяться в екстракті гороху, чинить помітну позитивну дію на організм тих, у кого підвищений артеріальний тиск і як наслідок - погано функціонують нирки.

Для людей, що страждаютьих від гіпертонії, екстракт гороху може стати прекрасною профілактикою ниркових хвороб. А тих, у кого діагностовано захворювання нирок, - ця речовину захистить від гіпертонії.

Учені планують створити з гороху добавку до їжі, вживання якої протягом 6-8 місяців понизить ризик появи гіпертонії і хвороб нирок на 20%.

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