На московському ринку згоріли 12 таджиків

У Москві на одному з ринків у результаті пожежі загинуло 12 осіб.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Встановлено, що займання сталося близько 5.00 3 квітня 2012 року в ангарі Качаловського ринку, до якого примикала житлова прибудова. Причини займання будуть встановлені в ході розслідування. Слідчі приступили до огляду місця події. За попередніми даними, загинуло 12 людей. Наразі їхні особи встановлюються», - сказано в повідомленні.

Слідчими органами Головного слідчого управління у місті Москві за фактом пожежі у двоповерховій будівлі ринку порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 219 Кримінального кодексу РФ (порушення правил пожежної безпеки, що спричинило через необережність смерть двох і більше людей).

За попередніми даними ГУ МНС у місті Москва, всі загиблі були громадянами Таджикистану, які працювали на ринку.



