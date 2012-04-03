Зелений чай знижує рівень холестерину

11:19, 03 квітня 2012
Зарубіжні новини
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Американські учені прийшли до висновку, що зелений чай здатний понизити загальні показники рівня «поганого холестерину».

У дослідженні учених взяли участь більш як 1 000 осіб. В результаті з`ясувалося, що зелений чай знижував холестерин на 5 одиниць більше, в порівнянні з іншими засобами для зниження рівня холестерину.

У дослідженні ученими було протестовано і інші засоби, капсули, що містять сполуки катехину, а також і напій зеленого чаю. Автори дослідження уточнили, що зелений чай виявився ефективнішим за капсули, але мав незначний ефект. Зелений чай не може підвищити рівень «корисного холестерину» і не здатний понизити концентрацію тригліцеридів.

Проте слід відмітити, що учені не можуть встановити дози катехинів, які підходять людині. У помірних кількостях зелений чай безпечний і не шкодить здоров`ю людини. Але людям із захворюваннями серця і печінки слід пити зелений чай після рекомендацій лікаря. Зелений чай можна вживати для зниження рівня холестерину, але оскільки він містить кофеїн, деяким людям потрібна консультація лікаря.

mosclinic.ru

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