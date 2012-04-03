Для кожної дівчини і жінки світ підпорядкований не звичайному 365-денному календарю, а зовсім іншому циклу. І події нашого сексуального життя безпосередньо від нього залежать. Тому навіть чоловікам дуже важливо зуміти зрозуміти жіночий календар.

У кожної жінки організм індивідуальний і має свої особливості. В середньому, природний жіночий цикл складає близько 28 днів. Кожного місяця організм виробляє репродуктивні гормони, рівень яких підвищується і знижується в різні періоди циклу, а це безпосередньо впливає на емоційний і фізичний стан і, звичайно ж, на сексуальну активність. Давайте ж спробуємо зрозуміти основні тонкощі жіночого циклу.

З 1 по 7 день:

Критичні дні тільки почалися. В цей час в крові спостерігається надзвичайно низький вміст статевих гормонів. Це приводить до мінімального виділення природної змазки. Тому не зайвим різноманітитиме прелюдію або скористатися лубрикантом. Зате, в цей час ваша шкіра особливо чутлива і це дасть вам можливість одержати небувале задоволення від еротичного масажу.

З 8 по 14 день:

З кожним днем вміст статевих гормонів в крові збільшується. Збільшується і упевненість в собі. Це час, коли ви спроможні оцінити вчинки інших і контролювати свої власні емоції. За словами фахівців, це кращий час для зачаття дитини. Думки про секс, як правило, просто не покидають голову. А сам процес приносить величезне задоволення.

З 15 по 21 день:

У ці дні ви відчуваєте себе на висоті: жарти, гарний настрій і оптимізм. Стосовно сексуального життя, то ці дні по праву можна назвати затишшям перед бурею. Ви вже не думаєте про секс 24 години на добу, як минулого тижня, але готові повністю віддатися своєму партнерові з відчуттям.

З 22 по 28 день:

Жіночий організм вступає в передменструальну фазу. Вміст статевих гормонів в крові досягає піку. Саме у цей момент спостерігається, відомий більшості відсотків жінок, ПМС. До речі, багато хто відзначає, що в ці дні міняється тембр голосу, він стає більш приглушеним і звучить сексуальніше. А сексуальне бажання починає гуляти по максимальній амплітуді: повна байдужість, а за годину божевільна пристрасть. Просто прислухайтеся до свого організму і постарайтеся його зрозуміти.

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