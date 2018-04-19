Трохи фен-шуй для весняного прибирання

Фен-шуй (дослівно «вітер і вода») — це відома даоська практика символічного освоєння простору, яка останніми роками стала надзвичайно популярна в західному світі, і навіть дизайн квартир створюють з огляду на цей пункт. Стародавнє учення наполягає: благополуччя ваше і вашого дому безпосередньо залежить від того, наскільки вам вдалося гармонізувати не тільки свій внутрішній світ, але і той простір, який вас оточує... Весна — мабуть, саме та пора, коли зміни можливі в першу чергу, так що, якщо раптом ви вирішите змінити що-небудь в своєму житті, а попутно наміритеся провести генеральне прибирання в будинку (що вельми логічно напередодні Великодня), то ось декілька максимально простих порад з галузі фен-шуй.

1. Спершу, варто пам`ятати, що генеральне прибирання, згідно практиці фен-шуй, це вже добре. Чистота взагалі надзвичайно важлива, оскільки учення свідчить: там, де бруд, скупчується негативна енергія. Потрібно вчасно лагодити або викидати все, що зламалося і непотрібне, навіть найдрібніше. Усохлим квітам і вазонам — не місце в будинку. Все це — улюблені місця «поганих» енергій. А ще варто вчасно мити вікна.

2.У спальні краще не ставте рослини, особливо, в`юнкі, тому що вони, говорять фахівці з фен-шуй, можуть «красти» вашу енергію. Якщо ж без вазонів на підвіконнях ніяк — обзаводьтеся щільними шторами і опускайте їх на ніч.А ось в інших кімнатах рослини бажані.

3. У місці сну і романтики не розміщуйте акваріуми і сучасну техніку. Говорять, все це погано позначається як на першому, так і на другому.Не місце там і дзеркалам. А ось в інших кімнатах вішайте дзеркала спокійно і із задоволенням, головне, щоб вони були великими, новими, щоб в них було приємно заглядати. Не можна тільки вішати їх одне напроти одного, щоб не збивати енергію з пантелику. Не вішайте також напроти дверей.

4. Якщо ваше ліжко розміщене так, що вам доводиться спати ногами до дверей, — краще перелягти в інший бік або і зовсім пересунути його.

5. Повісьте в будинку декілька дзвіночків, вони, згідно вченню, відлякують погану енергетику і привертають хорошу. А взагалі, в числі премудрощів фен-шуй знайдеться величезна кількість порад «з будь-якого приводу». Так, щоб зустріти любов, прилаштуйте в спальні троянди рожевого кольору; щоб знайти роботу — поставте на кухні який-небудь чорний предмет декору; щоб краще вчитися — повісьте там, де займаєтеся, дзеркало в рамці синього або блакитного кольору; щоб добитися миру в сім`ї — запаліть у вітальні утихомирюючі зелені свічки...

Загалом, не дуже науково, звичайно ж, проте, чом би не спробувати і не перевірити ефективність методу? Деколи самі наукові дослідження бувають такі екстравагантні, що абсолютно незрозуміло, яка з них користь, а тут він начебто якраз і присутній. Тим паче, що поради прості. До речі, французькі учені підрахували, що за останні декілька десятиліть жінки стали приділяти прибиранню у декілька разів менше часу, ніж раніше, але при цьому — все одно значно випереджають чоловіків по цій частині. Може, фен-шуй зацікавить сильну половину людства в порядку?.. Адже за фен-шуй на Сході, в Японії, наприклад, цілі міста проектують і зводять! Зокрема, чоловіки.

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