ЄС скасує заборону на імпорт курятини з Таїланду

Країни-члени ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії скасувати заборону на імпорт свіжої курятини з Таїланду з 1 липня 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Постійного комітету з продовольчого ланцюга та здоров’я тварин.

Рішення схвалено на підставі останньої інспекції птахоферм Таїланду фахівцями ЄС, яке продемонструвало, що ця країна готова надати достатні гарантії для відповідності вимогам ЄС щодо курячого м’яса.

Як повідомляв УНІАН, заборона на імпорт була запроваджена на початку 2004 року після того, як в Таїланді та низці інших країн Азії було виявлено значний спалах високо-патогенного вірусу пташиного грипу HPAI H5N1.

Як вважають європейські експерти, за 8 років Таїланду практично вдалося викорінити цю хворобу на своїй території.

