У крові пілотів літака, що розбився під Тюменню, алкоголю не виявили

У крові пілотів літака АТR-72, що розбився 2 квітня під Тюменню, алкоголю не виявлено. Слідство продовжує складати план розслідування і відпрацьовувати версії.

Про це УНІАН повідомили у Слідчому управлінні Росії.

Слідством висунуто основні версії катастрофи і складеной план розслідування. За попередніми даними, літак при наборі висоти відхилився ліворуч від курсу на 150° і, виконуючи з розвитком лівого крену вимушену посадку, зачепив лівим двигуном поверхню землі, після чого розвалився на частини.

Також проведено попередній огляд місця події (за секторами) з фіксацією і фотографуванням слідів катастрофи, вилученням останків, особистих речей і документів. На вертольоті проведено обліт території і фотографування місцевості з повітря. Три бортові самописці, виявлені й вилучені раніше, передано фахівцям Міждержавного авіаційного комітету (МАК).

У кримінальній справі призначено 31 судово-медичну експертизу, проведення яких доручено експертам бюро СМЕ м. Тюмені.

Крім того, слідчими проведено 13 пізнань. Визнано і допитано як потерпілих 12 чоловік, 1 родича допитано як свідка. В 11 чоловік відібрано зразки для проведення генетичних експертиз у разі виникнення необхідності їх призначення.

В аеропорту міст Тюмень і Сургут, звідки прилетів борт, проведено виїмку зразків палива, а також документів щодо надходження, зберігання і видачі палива. Вилучено відеозаписи стоянки літака в аеропорту і зльоту, записи переговорів пілотів із диспетчерами, документація аеропорту (журнали готовності, добові плани, щоденники погоди тощо)

На місці події, в аеропорту «Рощино», і в морзі працюють 38 слідчих і керівників слідчих органів, 16 слідчих-криміналістів. Розслідування кримінальної справи триває.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в аеропорту Тюмені при зльоті впав пасажирський літак ATR-72, що виконував рейс «Тюмень – Сургут». На борту перебувало 43 людини - 39 пасажирів і 4 членів екіпажа. За останніми даними, загинула 31 людина, 12 поранені.

"ЮТейр-Україна", дочірня структура російської авіакомпанії "ЮТейр", також планує використовувати літаки ATR-72 материнської компанії на внутрішньоукраїнських авіарейсах. "ЮТейр-Україна", зокрема, чекає надходження в квітні-червні цього року п`яти літаків ATR-72, на яких має намір виконувати регулярні рейси з аеропорту Київ (Жуляни) до Харкова, Донецька і Одеси.