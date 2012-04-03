В Італії розслідують загибель ембріонів

Минулого тижня поломка холодильної установки в сховищі лікарні в Римі призвела до загибелі 94 ембріонів, 130 яйцеклітин і 5 зразків сперми. 40 подружніх пар, які втратили свої біологічні матеріали, збираються подати на лікарню в суд.

"Тепер у мене немає надії мати дитину. Я втратила все, і я вимагаю правосуддя. Що мені тепер залишається робити?" - заявила одна з постраждалих. 33-річна італійка втратила двох близнюків через передчасні пологи, єдиною її надією залишалися два ембріони, що знаходилися в сховищі.

Представники лікарні висловили свої найглибші співчуття всім постраждалим. Компанія виробник системи охолодження проводить власне внутрішнє розслідування інциденту з метою з`ясування причини та запобігання подібного в майбутньому.

Професор Северіно Антінорі, скандально відомий лікуванням літніх жінок від безпліддя, закликав закрити римський центр, а також всі інші подібні центри в околицях Риму.

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