Як лікувати ерозію шийки матки?

Дуже частий, і досить небезпечний діагноз - ерозія шийки матки - часто змушує жінок панікувати, бо лікарі говорять про небезпеку ракових захворювань у зв`язку з ерозією. Які способи лікування існують, чи можна її лікувати до вагітності або під час? І чим небезпечна ерозія шийки матки?

На питання lady.tochka.net відповідає лікар акушер-гінеколог клініки "Мати і дитя" Віра Воробей-Віховська.

Що таке ерозія шийки матки

Терміном "ерозія" пацієнти часто позначають будь-яку патологію шийки матки. Справжня ерозія - це порушення цілісності епітелію, що покриває шийку матки. Цей стан зустрічається рідко. Термін "ерозія" залишився в побуті історично. Найчастіше ерозією називають ектопію циліндричного епітелію. Цей стан сам по собі не небезпечний.

Ектопія може гоїтися самостійно. Вона потребує тільки спостереження. Але процес загоєння не завжди відбувається правильно, що призводить до формування патологічної зони трансформації. На шийці матки зустрічається ціла низка різних змін, які потребують негайного лікування.

Чим небезпечна ерозія шийки матки

Дисплазія шийки матки є передраковим станом. Регулярний профілактичний огляд у гінеколога дозволяє діагностувати це захворювання на ранніх стадіях. Такі захворювання потрібно лікувати до вагітності.

По-перше, вибір можливих лікувальних методик значно звужується з настанням вагітності. До лікування дисплазії шийки матки під час вагітності вдаються у крайніх випадках. По-друге, зміни гормонального фону, що супроводжують вагітність, можуть спровокувати прогрес захворювання.

Способи лікування ерозії шийки матки

Існує багато способів лікування захворювань шийки матки. Вибір методики залежить від ступеня вираженості процесу й багатьох інших факторів. У першу чергу, необхідно визначити наявність або відсутність ВПЛ і, якщо саме цей вірус є збудником захворювання, потрібно паралельно проводити противірусне лікування. Також потрібно лікувати супутні запальні процеси. Деструктивне лікування шийки матки - це руйнування змінених тканин.

Один із методів лікування шийки матки - хімічна деструкція вогнищ. Змінені ділянки шийки матки обробляють спеціальним лікарським засобом, після чого за кілька днів оброблені тканини відторгаються. Цей метод останнім часом не використовується, оскільки препарат не проникає вглиб тканин і діє поверхово.

Кріодеструкція шийки матки - це так зване заморожування азотом. Заморожені тканини відторгаються за кілька днів. До деструктивних методів відносять також лазерну деструкцію, аргоноплазмову коагуляцію, діатермокоагуляцію шийки матки (електричним струмом).

Радіохвильова хірургія є найновішою з описаних методик. Цей метод дозволяє використовувати видалені тканини для гістологічного дослідження.

У разі використання лазерної коагуляції та кріодеструкції необхідно проводити гістологічне дослідження до процедури. В кожній конкретній ситуації лікар вибирає методику, оптимальну для пацієнта.

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