Дієта Дюкана

Перший етап

Перший етап дієти Дюкана триває від 3 до 10 днів, залежно від кількості зайвих кілограмів. Чим більше ви плануєте втратити, тим довше триває перший етап. Якщо ви плануєте втратити менше 10 кг, то перший етап триває приблизно 3 дні. В ході першого етапу ви можете вживати винятково білкову їжу, наприклад, м`ясо, рибу, яйця і знежирені молочні продукти. Таким чином, ви як би атакуєте жирові клітини, розщеплюючи їх. За першу фазу втрачають в середньому 2-6 кг. Можна їсти практично у будь-який час, і пити не менш якго 1,5 літрів води в день.

Бажано, щоб це було 3 основних прийомів їжі, але якщо вам складно витримати триразове харчування допускається введення 2 легких проміжних прийомів їжі. В ході дієти заборонено вживати цукор, жирне м`ясо, велику кількість яєць при підвищеному рівні холестерину, жирні молочні продукти. Сіль і спеції слід вживати в обмеженій кількості, а смажити продукти можна тільки без олії.

Основною рекомендацією є здійснення на всіх етапах дієти піших прогулянок і нескладних фізичних вправ. Дієта забороняє також вживання алкоголю під час схуднення.

На першому етапі лікар настійно рекомендує включити в свій раціон 1,5 столові ложки вівсяних висівок, які є дуже корисними для організму.

Другий етап

Другий етап включає різноманітніше меню. Тепер в раціон додаються овочі. Тривалість цього етапу складає в середньому від одного до декількох місяців. В ході цього періоду деякі дні є чисто білковими, а деякі з додаванням овочів. Овочі можна запікати, варити і вживати в сирому вигляді. Можна їсти будь-які овочі, за винятком овочів, що містять велику кількість крохмалю: картопля, морква, буряк, боби, горох, рис, авокадо і деякі інші. На цьому етапі ви з`їдаєте вже 2 столових ложки висівок в день.

Третій етап

Третій етап вважається фазою закріплення. Тривалість третього етапу залежить від того, скільки кілограмів ви втратили за 2 попередніх фази. Кожен втрачений кілограм припускає 10 днів закріплюючої фази. На даному етапі рецепти дієти Дюкана стають різноманітнішими. Крім білкової і овочевої дієти, дозволяється з`їсти 2 порції овочів з крохмалем в тиждень, 2 шматочки хліба, небагато сиру, 1 порцію фруктів, за винятком бананів, винограду і черешні. 2 рази в тиждень дозволяється влаштовувати собі свято, вживаючи при цьому все, що захочеться. Раз в тиждень обов`язково треба влаштовувати білковий день, і з`їдати 2,5 столові ложки висівок в день.

Четвертий етап

Четвертий етап стабілізує вашу вагу. На цьому етапі необхідно раз в тиждень організовувати білкову дієту протягом всього дня і з`їдати 3 столових ложки вівсяних висівок на добу. Не слід переходити на звичайне харчування з надмірностями. Результат буде міцнішим, якщо ви і далі продовжуватимете дотримуватися рекомендацій.

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