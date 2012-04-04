Шоколад допоможе фігурі

Регулярне вживання шоколаду допомагає зберегти стрункість фігури. До такого висновку дійшли учені Каліфорнійського університету США. Вони з`ясували, що любителі цих ласощів, не дивлячись на його калорійність, в середньому мають нижчий індекс маси тіла.

Дослідники припускають, що калорії, що містяться в шоколаді, не є "нормальними". Вони вважають, що його інгредієнти підсилюють метаболізм, тобто сприяють нейтралізації накопичення жирової тканини.

Експерти вивчили дані близько тисячі чоловіків і жінок у віці від 20 до 85 років із середнім індексом маси тіла 28 - тобто із зайвою вагою, але при цьому не огрядних. Крім з`ясування особливостей їх дієти і способу життя, учені питали учасників дослідження і про те, як часто вони їдять шоколад.

Ті, хто частіше за інших вживав солодке пригощання, за статистикою виявилися стрункішими, ніж що зрідка "балують" себе. При цьому їх звичайний раціон не був в цілому менш калорійним, а фізичні навантаження більші, передає ІА "Казах-Зерно".

"Склад калорій, а не тільки їх кількість, має значення для кінцевого впливу на вагу", - встановили учені, що опублікували результати своїх досліджень в останньому номері журналу "Акайвз оф интернал медсин" /Archives of Internal Medicine/. Разом з тим, вид споживаного учасниками шоколаду не уточнювався.

newsland.ru