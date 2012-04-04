Магнітні бурі в квітні

Дізнайся, коли у квітні 2012 року будуть магнітні бурі та як захистити свій організм.

Спершу гарна новина – найсильніші магнітні бурі в 2012 році ми вже пережили. Були вони в березні. У середньому на місяць трапляється 1-3 магнітні бурі, а в березні 2012 було аж 8. Астрономи стверджують, за останні 10 років цього року найсильніші магнітні бурі.

Попередній пік сонячної активності припадав на 2001-2002 роки. За словами астронома Ольги Гопасюк, сонячну активність розділяють на цикли по 11 років, а зараз триває 10-й рік. Тож самісінький пік активності припаде на 2013 рік.

Як відомо, причина магнітних бур - потужні спалахи на Сонці. Сонячні спалахи в чомусь подібні до ядерних вибухів. Заряджені частки бомблять Землю зі швидкістю близько 1,2 тисячі кілометрів на секунду. І от коли ці частки вдаряються об магнітне поле Землі і трапляються магнітні бури.

Наслідки сильної магнітної бурі відчуваються кілька днів. За словами астролога Олени Ніколайчук, у період магнітних бур зростає кількість сімейних скандалів, розлучень, грабежів, убивств. "Треба остерігатися ділянок на дорогах, де під землею тече вода та будинків із підземеллями та погребами. Це місця високої активності магнітного поля", - наголосила астролог.

Магнітні бурі у квітні 2012

6 квітня ймовірна мала або помірна магнітна бура. 7 квітня також будуть деякі геомагнітні збурювання. На думку фахівців, 8 і 9 квітня магнітне поле Землі стане спокійнішим.

А 10-11 квітня можливе ще одне невелике геомагнітне збурювання. Наприкінці квітня на Сонці очікується серйозний спалах класу М7, але він буде коротким, без викиду сонячної речовини, не призведе до геомагнітних аномалій.

Як захистити здоров`я під час магнітних бур у квітні 2012

- зменшити фізичні навантаження,

- відмовитися від алкоголю або хоч би зменшити його кількість,

- можна прийняти таблетку аспірину для розрідження крові та зняття неприємних болісних відчуттів,

- для зменшення дратівливості можна приймати натуральні заспокійливі засоби - валеріану, настій собачої кропиви, глоду,

- у день магнітної бурі добре попоститися, оскільки в крові збільшується рівень холестерину,

- сердечникам треба дотримуватися рекомендацій лікаря й завжди мати необхідні ліки під рукою.

За словами кардіолога Ігоря Гомонка, магнітні бурі небезпечні насамперед для тих, у кого підвищений або понижений артеріальний тиск, хвороби серця.

Близько 70% інфарктів і інсультів припадають на період магнітних бур. За словами лікаря, варто більше бути на свіжому повітрі, уникати стресів, а хворим - не переривати прийом препаратів.

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