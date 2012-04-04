ВООЗ: Естонія - друга за кількістю смертей від алкоголізму

Естонія посідає друге місце в Європейському Союзі після Румунії (жінки) і Латвії (чоловіки) за кількістю смертей від алкоголізму на душу населення.

Про це йдеться в останній доповіді Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), повідомляє новинний портал regnum.ru.

Наголошується, що частка смертей від алкоголю серед естонок становить приблизно 12%, серед естонців - 27%, всього 18 тисяч смертей, за даними за 2004 рік.

Естонія також посідає друге місце в ЄС після Латвії за кількістю залежних від алкоголю жінок (приблизно 8% від загальної кількості) і третє місце після Литви і Латвії за кількістю залежних від алкоголю чоловіків (приблизно 31% від загальної кількості), повідомляє ВООЗ.

За кількістю алкоголю, що випивається, на душу населення Естонія посідає шосте місце в ЄС (14,05 літрів), хоча і цей показник помітно перевищує середній по ЄС (12,5 літрів). У Євросоюзі алкоголь вважається третім з причин смерті після куріння і високого артеріального тиску, зазначають у ВООЗ.

У доповіді організації також наголошується, що в країнах Центральної і Східної Європи (країни колишнього соцтабору, крім країн СНД і південних Балкан) помітно гірші всі статистичні показники щодо споживання алкоголю, смертей і викликаних алкоголем хвороб, соціальних і економічних проблем.