Хворому горлу допоможе ячмінь

За старих часів хворе горло лікували відваром ячмінної крупи. Він заспокоює кашель і знімає подразнення слизистих оболонок. Ці ліки можна використовувати і для профілактики, і для лікування сезонних прзастудних захворювань.

Класичний рецепт приготування відвару такий: 2 столових ложки ячмінних зерен залийте скл. холодної води і настоюйтеолягайте 5 годин. Потім доведіть до кипіння і варіть 10 хвилин. Відціджений відвар п`ють теплим протягом дня.

Якщо окрім болю в горлі, вас турбують температура і кашель, можна використовувати ще простіший засіб. Замочіть на ніч скл. промитих зерен ячменю в напівлітрі холодної кип`яченої води. Їжте зерна на сніданок, ретельно розжовувавши і запиваючи водою, в якій настоювалося зерно.

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