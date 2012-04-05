Що допоможе вилікувати депресію?

Депресія — поширена форма психічних хвороб, каже столичний лікар-психолог 43-річна Тетяна Корнієнко.

Хвороба небезпечна тим, що може викликати фобії: страх відкритих або закритих приміщень, втрати рідних. Депресія може викликати навіть зубний біль. Люди не знають свого діагнозу і просять стоматологів видалити їм здорові зуби. Депресія також може ховатися за болями в суглобах та м`язах. Така її маска називається артралгія. Після візиту до рентгенолога виявляється, що хвороби суглобів немає.

Одна з причин депресії — нестача міді в організмі. Міді багато у печінці ягнят, борошні грубого помолу та дріжджах. Корисно 1-2 рази на день приймати 2 чайні ложки пекарських дріжджів, можна з медом.

Під час депресії людина їсть занадто мало або навпаки, тому треба контролювати споживання харчів. Їсти краще 4 рази на день. Можна навіть більше, але невеликими порціями.

Покращити настрій під час депресії допоможе чорна бузина. Для цього треба приготувати шипучий напій: взяти 12 суцвіть бузини, 4 лимони, кілограм цукру, 8 літрів води. У кип`ячену із цукром воду вкинути лимони та квіти бузини, залишити бродити 7 днів. Потім перелити у пляшки й поставити в холодильник. Пити по 1 стакану 3-4 рази на день.

gazeta.ua