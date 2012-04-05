На "Фукусімі-1" стався витік 12 тонн радіоактивної води

На японській АЕС "Фукусіма-1" сьогодні вночі було зафіксовано новий витік радіоактивної води.

Про це повідомила компанія - оператор станції "Токіо електрик пауер" (ТЕПКО), передає ІТАР-ТАСС.

Інцидент, вже другий на АЕС з початку року, стався в системі опріснення морської води - всього вилилося близько 12 тонн рідини, яка містить радіоактивні частинки. Інформації про причини поки немає.

Зараз ситуація на "Фукусімі-1" повністю стабілізувалася. Усі три проблемні реактори АЕС приведені у стан холодної зупинки 16 грудня минулого року. Початок найскладнішого етапу ліквідації наслідків аварії - витягнення з реакторів ядерного палива, що розплавилося, - планується не раніше, ніж через 10 років. Він триватиме приблизно 25 років, після чого ще 5 років фахівці ТЕПКО демонтуватимуть будівлі реакторів та інші будівлі на території станції.