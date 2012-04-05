Національні секрети краси

Жінки в усьому світі й у всі часи доглядають за собою й хочуть бути красивими. Тому в кожного народу є свої рецепти засобів, які допомагали жінкам бути привабливими.

Lady.tochka.net розповість тобі про найцікавіші, на наш погляд, рецепти краси. І що найприємніше, всі інгредієнти такої косметики - натуральні й абсолютно доступні.

Італійки

Вони дуже чуттєві й емоційні. Попри те, що вони без удаваної скромності цінують добробут і розкіш і люблять демонструвати свою красу, вони з юного віку знають безліч рецептів, як бути привабливою.

Італійки купують багато засобів для догляду за шкірою обличчя й тіла. Вміло фарбуються, підкреслюючи переваги свого обличчя. Користуються косметикою, яка не лише захищає шкіру, але й запобігає її старінню. Часто роблять пластичні операції.

Якщо вірити історичним хронікам, Катерина Медічі регулярно робила маски з мигдальної олії та славилася своєю шовковистою шкірою. Вчені довели, що мигдальна олія за рахунок високого вмісту вітаміну Е покращує колір обличчя. Олію можна використовувати замість молочка для зняття макіяжу з очей.

Головний атрибут краси італійок - це довге, хвилясте, блискуче волосся. Тому на засоби з догляду за волоссям італійки здатні витратити всі свої гроші.

Якщо хочеш мати блискуче волосся, як в італійок, роби хоча б раз на тиждень таку маску для волосся:

- 2 сирих жовтки;

- сік половини лимона;

- чайну ложку мигдальної олії.

Нанеси цю масу на шкіру голови й залиш на півгодини, потім вимий голову без шампуню. А наостанок обполосни волосся теплою водою, додавши в неї лимонний сік (2 ст. л. на літр води) або яблучний оцет (1 ст. л. на літр води).

Англійки

Англійські жінки найбільше переймаються своєю шкірою обличчя. Через нестійкий вологий клімат вона в них дуже чутлива.

Ще англійки дуже стримані, що проявляється навіть у виборі парфумів. Як правило, вони ними мало користуються й віддають перевагу нейтральним ароматам. Адже будь-який яскравий аромат може видати емоції жінки, що не до вподоби манірним англійкам.

Не секрет, що в Англії люблять чай. Косметичне застосування знайшли йому тутешні жінки. Після чаювання не викидай чайні пакетики, а заморозь їх на ніч, уранці приклади на повіки. Це допоможе прокинутися й позбутися від мішків і темних кіл під очима.

Не одне століття більшість англійців традиційно снідають вівсяною кашею, яка багата на вітаміни групи В, корисну клітковину. Що англійки використали для своєї краси:

- 4 ст. л. вівсяних пластівців;

- 2 ст. л. вершків.

Залий пластівці вершками, залиш до набухання. Цією сумішшю намаж обличчя, залиш на 20 хвилин. Після закінчення процедури акуратно зніми маску серветкою та сполосни обличчя прохолодною водою. Така маска для обличчя з вівсяних пластівців надає шкірі матовості й ніжності.

Грекині

Ці жінки починають доглядати за собою ще в юності, постійно цікавляться модою, відвідують тренажерні зали, воюють зі зморшками й оберігають себе від сонця.

Що найцікавіше, грекині віддають перевагу французькій косметиці, але француженок при цьому вважають мало доглянутими жінками.

Ці жінки витрачають багато грошей на свою зовнішність.

Символи цієї країни - це, звичайно ж, море, пляжі й оливкові гаї! Вони і є секретом краси грекинь:

Змішай у рівних частинах промитий пісок, морську сіль, додай оливкову олію так, щоб вийшла густа каша – чудовий саморобний скраб для домашнього пілінгу. Оброби цією сумішшю всі проблемні, загрубілі ділянки шкіри - п`яти, лікті, коліна. Потім прийми прохолодний душ. Шкіра стане шовковою.

Полячки

Полячки пишаються білизною своєї шкіри, яку підтримують за допомогою молока і дріжджів. Якщо ти хочеш відбілити обличчя, позбутися чорних крапок і прищів, для цього змішай дріжджі й тепле молоко в такій пропорції, щоб вийшла сметаноподібна маса. Нанеси на обличчя й ділянку декольте. За 10 хвилин змий прохолодною водою та зроби теплий компрес.

У Польщі дівчата часто використовують ромашковий лід. Щоб його зробити, завари столову ложку аптечної ромашки склянкою окропу, дай постояти 10-15 хвилин, проціди, налий у формочки для льоду й постав у морозильну камеру. Протирай обличчя вранці й увечері, і у шкіри завжди буде такий вигляд, ніби ти відвідала косметичний салон.

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