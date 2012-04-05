Як дізнатися свою ідеальну вагу?

Формула, відома як «індекс маси тіла», традиційно використовується у всьому світі для оцінки міри відповідності маси тіла і росту людини. Останні дослідження, проведені в США, свідчать, що цей показник не дозволяє адекватно оцінити міру ожиріння.

Фахівці провели експеримент за участю 1,4 тис. осіб. У добровольців зміряли ІМТ, а потім провели сканування, щоб дізнатися точний об`єм жиру, м`язову масу і щільність кісток. Виявилось, що ІМТ не відповідає дійсності у 50% жінок і у 25% чоловіків: насправді, людей з ожирінням значно більше.

Формула не враховує відмінностей між жиром і м`язами, говорять експерти. Найбільш точний спосіб оцінити вагу людини – сканування і аналіз крові на рівні гормону лептину.

За даними дієтологів, 50% жителів України мають надмірну вагу, при цьому близько 20% українців страждають ожирінням. Висновки учених із США показали, що ця хвороба присутня у значно більшого числа наших співгромадян.

likar.info