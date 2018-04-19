Як впливає на здоров'я посуд, у якому готують їжу
Алюміній, силікон, мідь, пластик, чавун, нержавіюча сталь... Як розібратися в цьому?..
Те, як ми зазвичай готуємо, залежить від наших пристрастей в їжі. А в чому ми це робимо - від наших звичок. Варто уважніше поставитися до вибору посуду: він впливає не тільки на смак і якість приготовленої їжі, але і на наше здоров`я. Продукти для свого столу ми вибираємо найре- тельніше: всім відомо, що наше самопочуття залежить від того, що ми їмо. Менш вимогливі ми до матеріалів, з яких виготовлено наше кухонне начиння: пластмаса або скло, алюміній або чавун, кераміка або латунь...
Асоціації споживачів, екологи, вчені і медики застерігають від попадання в наш організм токсичних речовин в результаті використання деяких видів посуду.
Виробники стверджують, що причин для занепо- коєння немає: досить правильно користуватися кухонним начинням і знати, з чого воно зроблене і для чого призначене. У кожного посуду є свої переваги. Але є й недоліки, які інколи ми недо- оцінюємо. Наш огляд кухонного начиння допоможе краще у всьому розібратися.
Алюміній: не кожен день
Цей посуд легкий, не дуже дорогий і досить довговічний. Швидко поширює тепло, не підда- ється корозії. Але основний ризик - можливість токсичної дії алюмінію на кісткову і нервову систему.
Його частинки потрапляють в наш організм в результаті контакту з кислими продуктами (томати, лимон, абрикос, щавель...). Дослідження, проведене у Франції в 2000 році*, виявило підвищення ризику виникнення хвороби Альцгеймера серед тих, хто пив водопровідну воду з вмістом алюмінію більш ніж 100 мікрограмів на літр.
Наша порада: алюмінієвий посуд можна використовувати час від часу. Якісний алюмінієвий посуд має досить товсті стінки і міцну окисну плівку, що захищає від окислення під дією кислих продуктів, - такий посуд найбільш безпечний.
*Національним інститутом охорони здоров`я та медичних досліджень (INSERM) - www.inserm.fr
Силікон: дослідження тривають
Силіконовий посуд має природні антипригарні властивості: будь-яку готову страву легко витягти, просто відігнувши край еластичної форми.
Вона особливо зручна для приготування виробів з тіста і менше підходить для суфле і запіканок – через ефект запотівання, який дає силіконова поверхня. Тому страви краще виймати з форми негайно, ще гарячими, щоб зберегти рум`яну хрустку скоринку.
Стійкість силікону до впливу високих температур досі вивчається: один з різновидів цього посуду (на базі насиченого киснем силікону) був заборонений в Швейцарії через потенційну небезпеку для здоров`я.
Наша порада: вибирайте форми з максимальною термостійкістю і ніколи не перевищуйте рекомендовану температуру.
Нержавіюча сталь: якість надовго
Найпоширеніший матеріал для виготовлення сковорідок і каструль - сплав заліза, хрому та нікелю. Посуд з нержавіючої сталі міцний, практичний і безпечний. Проте людям з алергією на нікель такий посуд використовувати не рекомен- дується.
Маркування "Сталь 10/18" або "Хірургічна сталь" означає, що ця сталь дуже високої якості, ста- білізована і стійка до корозії. Такі вироби не слід перегрівати: поліровані поверхні чорніють і покриваються незмивними плямами.
Наша порада: вибирайте якісний товстостінний посуд з дном типу "сендвіч", яке рівномірно розподіляє тепло, даючи можливість готувати з мінімальною кількістю масла і води. Краще кришки з нержавіючої сталі: вони відображають тепло всередину посуду, дозволяючи скоротити час термообробки.
Пластик: не перегрівати
Посуд легкий, не б’ється, добре зберігає продукти, відрізняється невисокою ціною і компакт- ністю. Найчастіше ми використовуємо його для приготування їжі в мікрохвильовій печі.
Однак не весь пластмасовий посуд термостійкий. Тому нагрівати його не рекомендується - за винятком спеціальних ємностей, призначених для розморожування продуктів.
При тривалому або сильному нагріванні молекули пластмаси можуть проникнути в їжу, особливо в продукти, що містять жир (м`ясо, сир...). Не реко- мендується класти гарячу або жирну їжу в пластикові ємності (жир легко вбирає в себе всі шкідливі речовини). Те ж саме вірно і по відно- шенню до харчової плівки, так як вона не дуже термостійка.
Наша порада: пластик ідеальний для сухих і холодних продуктів. При розігріванні їжі в мікро- хвильовій печі віддавайте перевагу склу.
Мідь: для особливих випадків
Вона рівному тримає тепло, швидко нагрівається, повільно остигає, їжа не пригорає. Недолік - здатність до окислення: мідь може вступати в реакцію з азотною кислотою, яка міститься у миючих засобах. Часто зсередини посуд покривають іншим металом, щоб мідь не стикалася безпосередньо з продуктами. Якісний посуд з міді коштує дорого.
Наша порада: використовуйте такий посуд для приготування варення - ідеальний розподіл тепла вбереже від пригорання цукру.
Кераміка: традиції й екологічність
Кераміка не виділяє ніяких шкідливих речовин. В горщиках з невипаленої глини можна готувати без води і жиру - якщо попередньо ненадовго опустити посудину у воду. Але неглазуровану кераміку не можна мити з використанням миючих засобів. Кераміка досить важка, громіздка і б`ється. Крім того, холодну кераміку не можна ставити в розігріту духовку.
Наша порада: читайте маркування - фарби, якими покрито посуд, можуть виділяти токсини.
Чавун: майже ідеал
Посуд міцний, довговічний, рівномірно нагріва- ється, добре витримує високі температури. Знавці наполягають на сковородах і сотейниках без покриття: приготовлена в них їжа має найкращі смакові якості. Перед початком використання чавун слід прогріти з невеликою кількістю олії, а після використання - протерти серветкою, просоченою маслом, і зберігати в такому вигляді.
Наша порада: не використовуйте абразивні речовини - їжа буде чіплятися до дна.
Скло: тендітна краса
Посуд зі скла екологічний, достатньо практичний, виглядає дуже естетично, його можна використовувати і для приготування страв, і для їх сервіровки. Але він б`ється, не витримує контрасту температур, іноді його важко відмити.
Наша порада: звертайте увагу на маркування - там вказані ступінь термостійкості і те, чи не б’ється цей посуд і чи є він ударостійким.
Дерево: природність
Головний недолік: якщо поверхня пошкоджена і на ній залишаються мікрочастинки їжі, це створює сприятливий ґрунт для мікробів. Най- більш стійким в цьому відношенні вважається бамбук.
Наша порада: дерев`яне начиння можна чистити крупною сіллю і протирати білим оцтом, це дозволить усунути і мікробів, і запахи.
Увага до антипригарного покриття
Воно дозволяє готувати з мінімальною кількістю масла і дає можливість харчуватися з більшою користю для здоров`я. Але використовувати сковорідки і каструлі з антипригарним покриттям варто тільки доведеної високої якості.
Експерти Американського агентства захисту навколишнього середовища, спираючись на дос- лідження, проведені в липні 2005 року*, попереджають: використання посуду з низькоякісним полімерним покриттям може бути пов`язано з ризиком виділення канцерогенних речовин.
Для чищення посуду такого типу не можна використовувати абразиви та нагрівати його до високих температур, особливо без їжі. Змінювати посуд з антипригарним покриттям потрібно, як тільки порушується його цілісність і поверхня втрачає первісний вигляд.