17 загиблих у пожежі в Москві залишаються невідомими

Рано говорити, чи були це трудові мігранти або громадяни Росії.

У Москві досі не встановлені особи 17-х загиблих у пожежі на Качаловському ринку на Варшавському шосе.

В інтерв`ю радіостанції "Ехо Москви" начальник управління зовнішньої трудової міграції Федеральної міграційної служби Сергій Темрякович заявив, що рано говорити, чи були це трудові мігранти або громадяни Росії.

У вівторок рано вранці на ринку загорілася металева прибудова до ангару, призначена для проживання робітників. Люди не змогли вибратися з палаючого приміщення, оскільки там не було прямого виходу на вулицю.