17 загиблих у пожежі в Москві залишаються невідомими
15:53, 05 квітня 2012Зарубіжні новини
0
Можливо це і росіяни
Рано говорити, чи були це трудові мігранти або громадяни Росії.
У Москві досі не встановлені особи 17-х загиблих у пожежі на Качаловському ринку на Варшавському шосе.
В інтерв`ю радіостанції "Ехо Москви" начальник управління зовнішньої трудової міграції Федеральної міграційної служби Сергій Темрякович заявив, що рано говорити, чи були це трудові мігранти або громадяни Росії.
У вівторок рано вранці на ринку загорілася металева прибудова до ангару, призначена для проживання робітників. Люди не змогли вибратися з палаючого приміщення, оскільки там не було прямого виходу на вулицю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter