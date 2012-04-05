17 загиблих у пожежі в Москві залишаються невідомими

15:53, 05 квітня 2012
Зарубіжні новини
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Можливо це і росіяни

Рано говорити, чи були це трудові мігранти або громадяни Росії.
У Москві досі не встановлені особи 17-х загиблих у пожежі на Качаловському ринку на Варшавському шосе.

В інтерв`ю радіостанції "Ехо Москви" начальник управління зовнішньої трудової міграції Федеральної міграційної служби Сергій Темрякович заявив, що рано говорити, чи були це трудові мігранти або громадяни Росії.

У вівторок рано вранці на ринку загорілася металева прибудова до ангару, призначена для проживання робітників. Люди не змогли вибратися з палаючого приміщення, оскільки там не було прямого виходу на вулицю.

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