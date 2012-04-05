В Англії запроваджені обмеження на воду

Сім водогінних компаній на півдні і сході Англії, які обслуговують більше 20 мільйонів осіб, запроваджують з четверга обмеження на використання води.

Практично повна відсутність опадів призвела до зниження рівня води у водоймах по всій країні. Уже наприкінці лютого Лондон і прилеглі до нього графства в південній та південно-східній Англії були оголошені зоною посухи. Зараз влада видала попередження про можливу посуху і в центральних районах, аж до Йоркшира, повідомляє РІА "Новости".

Водогінні компанії, включаючи Thames Water, що забезпечує водою Лондон, вводять заборону на використання шлангів при поливі садів, миття машин та наповненні басейнів. Для поливу садів дозволяється використовувати лійки. За невиконання вимог англійці можуть зіткнутися зі штрафом у тисячу фунтів стерлінгів.

Компанії обіцяють також розпочати перевірки можливих витоків води і ліквідувати їх.

Використовувати шланги дозволено лише на спортивних майданчиках, які приймають великі національні і міжнародні змагання, об`єктах, де очистка території зі шланга пов`язана з дотриманням заходів гігієни і безпеки, і автомийках.

На думку Агентства у справах довкілля, використання шланга в саду та для домашніх робіт розхолоджує людей і веде до марної витрати прісної води.

В опублікованій кілька тижнів тому доповіді агентства зазначається, що нова заборона торкнеться і фермерів, а, отже, і цін на овочі й іншу сільгосппродукцію.

Про негативні наслідки нового обмеження вже заявили деякі підприємці, наприклад, компанії, що працюють з садовими ландшафтами.