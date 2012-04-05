Вчені зі Швеції винайшли вакцину від інфаркту
16:36, 05 квітня 2012Зарубіжні новини
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У вигляді спрею
Шведські вчені з Лундського університету створили хімічну сполуку, яка стимулює імунну систему людського організму. Вакцина запобігає розвитку серцево-судинних захворювань та інфаркти.
Вакцина не допускає відкладення на стінках судин холестерину. В результаті не відбувається їх звуження, яке є головною причиною інфаркту.
Поряд з вакциною для введення під шкіру зараз розробляються ліки у вигляді аерозольного назального спрея.
Очікується, що протягом найближчих п`яти років "щеплення від інфаркту" надійде до аптек.
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