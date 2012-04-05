Вчені зі Швеції винайшли вакцину від інфаркту

Шведські вчені з Лундського університету створили хімічну сполуку, яка стимулює імунну систему людського організму. Вакцина запобігає розвитку серцево-судинних захворювань та інфаркти.



Вакцина не допускає відкладення на стінках судин холестерину. В результаті не відбувається їх звуження, яке є головною причиною інфаркту.



Поряд з вакциною для введення під шкіру зараз розробляються ліки у вигляді аерозольного назального спрея.



Очікується, що протягом найближчих п`яти років "щеплення від інфаркту" надійде до аптек.



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