Чому жінки забувають про контрацепцію?

Майже кожна жінка, що використовує контрацептиви, забуває прийняти від двох до десяти пігулок в рік.

Найзабудькуватіші – жінки 30-34 років, які просто втомлюються постійно пам`ятати про те, що щодня в один і той же час повинні приймати пігулки.

Але іноді, як вважає французький гінеколог і психотерапевт Мішель Лашовські (Michele Lachowsky), така забудькуватість має прихований сенс: «Я не повинна завагітніти, але я цього шалено хочу».

Причини цього бажання можуть бути різними. Дівчина-підліток шукає підтвердження того, що вона вже дозріла і може вважати себе повноцінною жінкою.

Для жінки після 45 вагітність служить доказом того, що молодість ще не пішла остаточно. І для дуже багатьох це несвідома спроба утримати чоловіка, зв`язок з яким здається недостатньо міцним.

dytyna.info