Дієти змінюють характер

Сумісні дослідження вчених Університетів Чікаго і Каліфорнійського показали, що обмеження харчування може змінювати характер людини. Так, є пояснення тому, чому дієти роблять жінок дратівливими і агресивними.

Експеримент за участю американських жінок показав, що пані, не знаходячись на дієті, вживали улюблені ласощі і вибирали для перегляду романтичні кінокомедії, а удавшись до дієт, основу яких складали овочі і фрукти, ті ж самі жінки вибирали жорсткі фільми, зокрема – фільми жахів.

Крім того, наслідком скорочення харчування може також стати депресія.

likar.info