Де живуть найщасливіші люди

Данці знову увінчані званням найщасливішого народу на світі. Цього разу – у "Доповіді про світове щастя", яка була опублікована під егідою ООН. Його автори - відомі економісти з Колумбійського університету Джон Хелліуелл, Річард Лейард і Джеффрі Сакс, передає ІТАР-ТАСС.

Лідери нового рейтингу - скандинавські країни: на другому місці - Фінляндія, на третьому - Норвегія, а Швеція - на сьомому. США посіли у списку 11-й рядок, а Велика Британія - 18-й.

"Найнещасніші" країни - Того і Бенін, які замикають список. Приналежність до Європи, проте, зовсім не гарантує щастя. Приклад - Болгарія, що посіла 146-е місце.

Результати дослідження ґрунтуються на відповідях 1 тис людей віком від 15 років у кожній з 156 країн, що брали участь в опитуванні в 2005-2011 рр.

Країни одержали оцінки за 10-бальною шкалою. Так, Данія набрала трохи менше 8 балів, тоді як Того - ненабагато більше від 3. Головними критеріями оцінок служили політичні свободи, система соціального захисту населення, відсутність корупції.

Останніми роками економісти і соціологи дійшли висновку, що такого інструменту, як ВВП, недостатньо для вимірювання економічного і соціального успіху країни, і ведуть пошуки нових критеріїв.

Так, Дж.Сакс стверджує в дослідженні, що щастя народу не пов`язано з економічним розвитком країни. "США безперервно розвивалися економічно з 1960-х років, проте показники щастя за цей час не змінилися", - аргументує він. На думку вченого, соціальні відносини і здоров`я значно важливіші для щастя країни, ніж економічне зростання.