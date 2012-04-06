Нова дієта: мінус 2 кг за 3 дні

Здуття живота, слабкість і головний біль навесні свідчать про те, що слід очистити кишечник. Дієтолог Ірина Михайлюта радить вдатися до дієти, яка очистить кишечник і допоможе скинути 2 зайві кілограми за три дні.

"Печінка і шлунок не завжди можуть впоратися зі своєю роботою, - каже Ірина Олегівна. – Розвантажувальні дні покращують роботу органів. Для початку хоча б на три дні виключте з раціону молочні продукти, м`ясо, харчові добавки, солодке, хліб і мучні вироби".

Радить повністю відмовитися від кави і чаю.

"Обмежте вживання кави і чаю протягом розвантажувальних днів. Ви повинні полегшити роботу печінки і травної системи. Попередньо краще проконсультуватися з лікарем. Такої дієти доречно дотримуватися раз на місяць".

Дієтолог радить починати день із фруктів і фрешу.

"На сніданок їжте фрукти, пийте розбавлений водою фруктовий сік. Можна приготувати салат з банана, ківі, апельсина чи грейпфрута. Клітковина, яка міститься у фруктах, виводить холестерин і шлаки з організму. Заваріть фіто чай з шипшини, жасмину, акації і листя малини".

На обід краще перекусити супом. Протягом дня надокучатиме голод, бо шлунок вимагатиме більше їжі.

"Приготуйте легкий супчик. Якщо продовжуєте відчувати голод, не здумайте перекушувати цукерками і печивом, як звикли раніше. З`їжте шматок болгарського перцю або твердого нежирного сиру. Солодкий перець стимулює травлення, попереджує ожиріння та зміцнює кровоносні судини. Також можна пожувати шматочок моркви або селери. Фруктовий сік, розведений з гарячою водою, заспокоїть травну систему краще за перекус на ходу чи біля комп`ютера".

Вечерю замінить легкий овочевий салат з перцю, броколі і листям шпинату.

"Заправити салат краще лимонним соком або чайною ложкою оливкової олії. До салату можна відварити неочищений рис або картоплю у мундирах", - говорить дієтолог Ірина Михайлюта.

gazeta.ua