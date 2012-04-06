Кава — ворог розуму?

Якщо ви звикли випивати чашку кави для того, щоб підбадьоритися і налаштуватися на роботу, але регулярно помічаєте, що нічого путнього не виходить, не варто дивуватися. Згідно недавньому дослідженню учених канадського Університету Британської Колумбії, кофеїн і амфетамін зовсім не спонукають до розумової дії, а навпаки – «гальмують» мотивацію!

Варто відзначити, що поки що експерименти проводилися на лабораторних мишах. Спочатку шляхом спеціального методу їх розділили на «ледачих» і «працелюбних», а потім кожній з груп запропонували зайнятися справою під впливом» амфетаміну і кофеїну. Виявилось, що «ледачі» гризуни під впливом першого дійсно намагалися прискоритися з реакцією, а ось «працелюбні» чомусь сповільнювалися. Кофеїн і зовсім здивував: «пасивних» щурів він розтормосити ніяк не зміг, залишивши їх розумову життєдіяльність на тому ж рівні, а ось «активних» мало не приспав.

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