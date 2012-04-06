Корисні для чоловіків продукти

Згідно новому дослідженню учених з Гарвардського Університету і Університету Східної Англії, у чоловіків, які їдять багаті флавоноїдами продукти, такі як ягоди і яблука, п`ють чай і червоне вино, значно знижується ризик розвитку хвороби Паркінсона.

Дослідження почалося ще 20 років тому. У ньому взяло участь 130000 чоловіків і жінок. Після детального аналізу їх дієти, з поправкою на вік і спосіб життя, з`ясувалося, що чоловіки, в дієті яких містилася велика кількість флавоноїдів, понизили свої шанси на розвиток хвороби Паркінсона на 40%.

vegopolis.ru