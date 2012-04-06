Сім найкращих антидепресантів

У тебе зовсім поганий настрій? Не тішить навіть те, що сьогодні п`ятниця? Напевно, в тебе депресія. Дізнайся на lady.tochka.net, що ж допоможе від депресії. Можливо, найкращий антидепресант буквально в тебе під рукою.

Учені університету в Нью-Йорку з`ясували, що секс без презерватива - найкращий засіб від депресії для жінок.

Виявилося, що жінки, які віддають перевагу сексу без презерватива, менше за інших схильні до депресії. Просто гарний настрій передається від чоловіка до жінки хімічним шляхом, тобто через сперму. Адже вона містить хімічні речовини, які діють, як найкращий антидепресант.

І жінки, які віддають перевагу незахищеному сексу, легше переносять періоди повної відсутності сексу й менше схильні до самогубства: 4,5% проти 13,2%.

Фітнес допоможе від депресії

Фітнес - один із найкращих антидепресантів. Адже регулярні заняття спортом допомагають і тілу, й душі. За допомогою фітнесу можна позбутися млявості в усьому тілі. І жінки, й чоловіки завдяки фітнесу почуваються більш привабливими.

А поліпшення зовнішнього вигляду для людини - це завжди чудовий настрій, бажання спілкуватися, купувати нові речі, досягати нових вершин. Тож від депресії фітнес позбавляє практично назавжди.

Хочеш позбутися депресії? Спробуй подивитися хороший фільм. Комусь допомагають сльозливі мелодрами, комусь - криваві жахи, а ще хтось забуває про депресію завдяки дотепним комедіям. Подивився - поплакав, посміявся або добряче злякався - і відпустило.

Або ще варіант чудово антидепресанта: увімкни на повну потужність улюблену музику, підспівуй голосно й танцюй від душі, й депресія відступить. Заодно й сусідам буде весело. А якщо хтось із них обурено подзвонить у двері - заодно буде кому розповісти про свої біди й поплакати в жилетку.

Так, заїдати депресію не порадить жоден дієтолог. Адже їжа як антидепресант - не найкращий вихід. Людина дуже швидко може набрати зайву вагу. А поганий зовнішній вигляд тільки погіршить настрій.

Але все-таки іноді шматочок шоколадки або улюбленого тортика здатний урятувати не лише від депресії, але й від справжньої війни.

Це ми не звикли йти до церкви, коли нам погано. А от на заході релігія - один із найкращих антидепресантів. Якщо тобі погано на душі, спробуй відвідати церкву, якесь святе місце, замов молебень, сходи на сповідь. Загалом, від депресії всі засоби хороші.

Комп`ютерна гра як антидепресант

Творці комп`ютерних ігор стверджують, що гра допоможе не лише відволіктися й повеселитися у фантазійному віртуальному світі, але ще й стане чудовим приводом для спілкування. Адже гравці можуть поговорити одне з одним про свої проблеми й неприємності, вислухати й пожаліти одне одного.

Кава - найсильніший антидепресант

Учені Кембриджа з`ясували, що регулярне вживання кави знижує ризик виникнення депресії. Тому психологи рекомендують випивати за сніданком чашечку ароматного напою.

Виявляється, кофеїн, який міститься в каві, - один із найкращих антидепресантів. А завзяті кавомани практично не страждають від депресії. Погодься, чарівний аромат свіжоприготованої кави підніме з ліжка навіть найдепресивнішу і найрозчарованішу людину.

Насправді сьогодні є маса ефективних антидепресантів. І найкращі з них – такі безлікарські методи - ароматерапія, арт-терапія, кольоротерапія, різні види масажу.

І навіть звичайнісінька прогулянка під місяцем із коханою людиною може стати справжнім порятунком. Просто не варто впадати у відчай, озирнися на всі боки, можливо, найкращий антидепресант у тебе під рукою!

lady.tochka.net