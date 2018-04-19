Про що свідчить біль у серці?

Отже, у людини з`явився біль у лівій половині груднині, там, де знаходиться серце. Про що це може свідчити?

1. Біль після фізичного навантаження

2. Біль при простуді

Такий біль не слід залишати без уваги. Це може бути як реакцією на мікробні токсини, так і першою ластівкою ревматизму або міокардиту (запалення серцевого м`яза).

Уточнити причину болю допоможе кардіолог або ревматолог, який ретельно вислухає серцеві тони, призначить загальний і біохімічний аналіз крові, ЕКГ, УЗД серця і інші необхідні дослідження.

3. Біль у спокої

Тривалий біль, розлитий по лівій половині грудей, виникає у спокої, а часто на тлі хвилювання? Це нервове. Найбільш вірогідні причини – вегетативна дисфункція і депресія.

4. Біль при рухах

Біль в лівій половині грудної клітки не завжди пов`язаний з серцем, особливо у молодих людей.

Якщо при глибокому диханні, поворотах тулуба з`являються болі у області серця – не поспішайте зараховувати себе до «сердечників». Причину неприємних відчуттів має сенс пошукати серед захворювань опорно-рухового апарату. В першу чергу варто виключити остеохондроз грудного відділу хребта, сколіоз, запалення міжреберних нервів і м`язів.

Сходіть до невролога або ортопеда, а справитися з болем допоможуть протизапальні препарати, мануальна терапія і лікувальна гімнастика.

5. Біль, пов`язаний з харчуванням

Трапляється, що «серце» починає нити при переїданні, після прийому жирної або гострої їжі, або, навпаки, на голодний шлунок. Такий біль виникає із-за загальної іннервації серця і органів черевної порожнини, і може бути проявом гастриту, виразковій хворобі шлунку, панкреатиту, холециститу або здуття кишечника.

Розпізнати джерело болю допоможе терапевт, можливо, знадобиться консультація гастроентеролога.

6. Біль, пов`язаний з висипом

Різкий біль в грудній клітці, особливо у поєднанні з висипаннями на шкірі по ходу міжреберних проміжків, з`являється при оперізувальному герпесі. Хворіють їм, як правило, дорослі, тому що у дітей той же вірус викликає всім відому вітрянку.

Це вам до дерматолога або інфекціоніста.

Трапляється, що ніякого болю у області серця немає, але відчуття, що «щось не так» не проходить. А все тому що серце:

«Неправильно» стукає

1. Відчуття «зайвих» ударів серця

Трапляється, що серед нормального ритмічного биття серця прослизають як би зайві, позачергові удари, після яких зазвичай наступає пауза. Ці позачергові скорочення серця називаються екстрасистолами. Вони можуть виникати і у абсолютно здорових людей (до 1500 в добу). У такому разі вони зазвичай не відчуваються людиною і не представляють небезпеки для здоров`я. Якщо екстрасистол багато і вони заподіюють дискомфорт, не втрачайте часу – йдіть до лікаря.

Діагностикою і лікуванням таких захворювань займається кардіолог.

2. Дуже швидке серцебиття

Швидке серцебиття, або тахікардія, може бути нормальною реакцією на фізичне або емоційне навантаження, підвищення температури тіла. Якщо прискорене серцебиття виникає у спокої, причому пульс - до 160-180 ударів в хвилину (його буває складно полічити), при цьому кружиться голова або настає непритомність, такий стан називається пароксизмальною тахікардією.

Якщо пульс зашкалює за 180-200 ударів в хвилину – викликайте «швидку». Лікарі зупинять пароксизм і направлять в лікарню, де фахівці в спокійній обстановці займуться пошуком причин цього стану і профілактичним лікуванням.

3. Неритмічне серцебиття

Якщо серце раптом застукало «вроздріб», тобто удари слідують через різні проміжки часу – увага! Швидше за все, це напад миготливої аритмії.

Перевірятися потім будемо, а зараз негайно дзвоните «03». Відновлення нормального ритму при миготливій аритмії проводиться в лікарні кардіологічного профілю. Після чого лікар індивідуально підбирає лікування, направлене на профілактику нових нападів.

Після 30 років, навіть якщо серце не турбує, слід, хоч раз на місяць вимірювати тиск і раз на рік робити ЕКГ. Ці нескладні заходи допоможуть розпізнати захворювання серцево-судинної системи на ранніх стадіях і вчасно зайнятися лікуванням.

Невідкладна допомога при стенокардії

1. Укласти людину, забезпечити притік свіжого повітря.

2. Дати під язик пігулку нітрогліцерину.

3. За відсутності ефекту давати по 1 пігулці кожні 3-5 хв.

4. Якщо біль не пройшов після прийому 4-5 пігулок нітрогліцерину, дати будь-яке знеболююче і терміново викликати швидку допомогу – це може бути початком інфаркту міокарду!

Невідкладна допомога при аритмії

1. Укласти людину, забезпечити притік свіжого повітря.

2. Якщо людина в свідомості, запропонувати йому зробити глибокий вдих і сильно натужитися. Іноді це перериває напад аритмії.

3. Якщо це не допомогло, або людина без свідомості, – зробити масаж області т.з. синуса сонної артерії – для цього треба нажимати (на 1-2 сек, не більше!) на шию в 5 см від правого кута нижньої щелепи. Цей спосіб не варто застосовувати у немолодих, оскільки у них вірогідний атеросклероз сонних артерій, і можна порушити цілісність судини.

4. Якщо це не допомогло, а людина без свідомості, і є ознаки порушення кровообігу (синіють губи і є виражена блідість), можна спробувати перервати тахікардію прямим сильним ударом в середину грудної клітки. Цей спосіб виправданий, тільки якщо є небезпека для життя людини.

Юлія Мартиненко