Чим корисний базилік

Базилік — одна з найефективніших із оздоровчої точки зору рослин. Він захищає організм від грибкових інфекцій, вірусів, шкідливих бактерій. повідомляють зарубіжні ЗМІ.

Базилік має дезінфікуючі властивості. Містить ефірні олії, вітаміни В1, В2, РР, аскорбінову кислоту. Є сечогінним і глистогінним засобом. Добре стимулює імунну систему. Володіє антиканцерогенними та в`яжучими властивостями. Сприяє загоєнню виразок у порожнині рота, полегшує дихання при астмі, знижує в крові рівень холестерину. Вбиває 99% бактерій, що викликають неприємний запах у роті, зубний наліт і карієс.

Також ця рослина очищає нирки і зменшує рівень сечової кислоти. А вона, як відомо, один із основних винуватців появи в нирках каменів. Крім того, їх розчиненню сприяють деякі компоненти ефірних олій, що є у базиліці.