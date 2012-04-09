Черемша запобігає весняному авітамінозу

На столичних ринках почали продавати черемшу. Дієтологи радять вживати черемшу в сирому вигляді. Кажуть, це запобігає весняному авітамінозу.

"Під час весняного авітамінозу людина стає млявою і швидко втомлюється. Люди починають вживати багато свіжих овочів і фруктів. Користі від них мало, бо їх вирощують на нітратних ґрунтах. Найкраще з весняним авітамінозом бореться черемша. В її листі міститься багато вітамінів, які так необхідні ослабленому організму. Салат із черемші слід вживати щодня. Найкраще їсти його ввечері, бо черемша має сильний запах часнику", - розповів столичний дієтолог Владислав Карпенко.

"Листя черемші має велику кількість вітаміну С, мінеральні речовини, каротин, клітковину, цукру і мікроелементи. В ньому є фітонциди з вираженим антибактеріальним та протизапальним ефектом. Вони укріплюють нервову систему, стимулюють діяльність серцево-судинної системи і покращують обмін речовин. Черемша ефективно бореться з кашлем, бронхітом і ревматизмом. Водний настій листя черемші вживають при простудних захворюваннях, атеросклерозі і для загального зміцнення організму", - додав він.

З черемші готують начинки для пирогів, додають у м`ясні і рибні страви.

"Найкорисніше їсти її в сирому вигляді. Під час теплової обробки всі вітаміни і корисні речовини руйнуються. Найкраще робити з черемші салат. Листя дрібно ріжуть, додають сіль, перець і заправляють сметаною. Щоб салат вийшов поживнішим, в нього можна додати варене яйце або картоплину.

Зловживати черемшею не можна. Денна норма — не більше 20 листків. Не варто вживати її вагітним жінкам і хворим на епілепсію. Протипоказана черемша при панкреатитах, гепатитах, запаленнях шлунку і кишківника.

gazeta.ua