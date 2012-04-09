Комп'ютер є причиною ранніх зморшок - лікар-косметолог

Однією з причин раннього старіння обличчя є робота за комп`ютером, заявив британський лікар-косметолог Майкл Прейгер.

Він відзначив, що серед його пацієнток з ознаками раннього старіння обличчя великий відсоток жінок, які сидять перед монітором комп`ютера, передають «Подробиці».

Подібний стан медики вже описали терміном "комп`ютерне обличчя". Його симптоми – різкі зморшки на обличчі, набряклі нижні повіки, обвисаюча шкіра шиї у жінок достатньо молодого віку.

Причиною "комп`ютерного обличчя" лікарі називають позу сидіння за комп`ютером (схилена голова) і мимовільні гримаси, які супроводжують напружену роботу.

