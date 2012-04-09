Яйце на сніданок зменшує відчуття голоду

Якщо щодня їсти яйця на сніданок, то можна понизити відчуття голоду, зменшити споживання калорій за обідом і протягом всього дня, стверджує нове дослідження

Доктор Марія Луз Фернандес, автор дослідження і професор дієтології в Університеті Коннектікуту заявляє: «Експеримент з чоловіками, що споживали на сніданок яйця, довів: у обід вони споживали менше, не дивлячись на те, що учасникам експерименту пропонувався шведський стіл».

Цей досвід є продовженням іншого дослідження, яке раніше показало, що споживання на сніданок яєць допомагало повним людям скинути на 65% більше ваги і відчувати себе енергійними, повідомляють «МЕDВЕСТИ».

За словами професора Фернандес, дані результати доводять важливість протеїну в дієті. Потім, такий сніданок подарує відчуття ситості на тривалий час. При цьому в яйцях всього 70 калорій. Дослідник закликає з`їдати яйце цілком, оскільки і білок, і жовток містять корисні речовини.

focus.ua