Чай для схуднення небезпечний для серця

Британські лікарі звинуватили популярні в Європі і США марки трав`яного чаю для схуднення в розвитку серцево-судинних захворювань. Винен препарат сибутрамін, що міститься в цих напоях.

Використання сибутраміна вже заборонене в країнах ЄС і США. Виявлено, що цей препарат може стати причиною підвищення кров`яного тиску, загрожує розвитком інфаркту і інсульту. Крім того, зафіксовані випадки ускладнень при поєднанні сибутраміна з іншими ліками.

Безумовно, найнадійнішим і безпечнішим способом підтримувати вагу в нормі є поєднання збалансованого харчування і фізичних навантажень. Тим, хто хоче допомогти собі худнути за допомогою напоїв, лікарі рекомендують самостійно готувати імбирний чай.

likar.info