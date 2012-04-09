Чай для схуднення небезпечний для серця
12:14, 09 квітня 2012Зарубіжні новини
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Винен сибутрамін
Британські лікарі звинуватили популярні в Європі і США марки трав`яного чаю для схуднення в розвитку серцево-судинних захворювань. Винен препарат сибутрамін, що міститься в цих напоях.
Використання сибутраміна вже заборонене в країнах ЄС і США. Виявлено, що цей препарат може стати причиною підвищення кров`яного тиску, загрожує розвитком інфаркту і інсульту. Крім того, зафіксовані випадки ускладнень при поєднанні сибутраміна з іншими ліками.
Безумовно, найнадійнішим і безпечнішим способом підтримувати вагу в нормі є поєднання збалансованого харчування і фізичних навантажень. Тим, хто хоче допомогти собі худнути за допомогою напоїв, лікарі рекомендують самостійно готувати імбирний чай.
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