Рак можна лікувати ліками від діабету

Препарат, що знижує рівень глюкози в крові, учені запропонували використовувати при лікуванні злоякісних пухлин.

Активність ліків відносно різних видів раку виявили дві незалежні групи дослідників із США і Канади, повідомляють Медновости з посиланням на Medical News Today.

Канадці, очолювані Ентоні Джошуа (Anthony Joshua) з Лікарні принцеси Маргарет в Торонто, для участі в дослідженні відібрали 22 особи з раком передміхурової залози.

Всіх учасників готували до операції по видаленню органу. В ході підготовки їм тричі в день давали по 500 міліграм метформіну. В середньому хворі одержували препарат протягом 41 дня.

Дослідники з Мерілендського університету в США, у свою чергу, провели серію експериментів на мишах, схильних до розвитку гепатоцелюлярної карциноми.

За наслідками дослідження, у гризунів, яким вводили метформін, число розвинутих пухлин було на 57 відсотків нижче, ніж у тварин з контрольної групи.

Крім того, розміри пухлин у мишей з першої групи опинилися на 37 відсотків менші, ніж у гризунів, що не одержували ліки.

focus.ua