Молоді Ви чи в літньому віці, чоловік або жінка, Ви повинні знати про остеопороз. Це захворювання робить кістки настільки крихкими, що вони легко ламаються. Як правило, захворювання підкрадається непомітно і найчастіше виявляється вже переломами кісток. А серйозний хід захворювання дав привід для назви "остеопороз" - "німа епідемія". Захворюванню можуть бути піддані і чоловіки, і жінки різного віку. Відомо, що остеопороз уражає кожну третю жінку і кожного дванадцятого чоловіка після 50 років. Найчастіше це захворювання розвивається в жінок на фоні гормональної перебудови організму після припинення менструальної функції. Так що питання профілактики і лікування цієї проблеми у жінок знаходяться в компетенції лікаря гінеколога-ендокринолога.

Що таке остеопороз?

Остеопороз означає, що у ваших кістках знижений вміст кальцію, який необхідний для підтримки їхньої форми і міцності. Крім того, змінюється структура кісткової тканини, змінюється її маса. У результаті значно збільшується ризик переломів.

Клінічні ознаки хвороби

Типовими симптомами остеопорозу є переломи хребта, шийки стегна і променевої кісти в результаті мінімальної травми: людині часом досить оступитися або упасти. Переломи супроводжуються гострим болем. У випадку з хребтом можуть нагадувати клінічну картину інфаркту міокарда, плевриту чи гострого захворювання органів черевної порожнини.

Наскільки хвороба небезпечна

Деформація грудного відділу хребта може призводити до утрудненого подиху через зменшення простору під ребрами, болю в боках, до порушення сечовипускання. У деяких жінок постійний біль викликає підвищену чутливість, невротизацію, почуття страху. Біль може призводити пацієнта до істеричної реакції чи, навпаки, до депресії.

Причини розвитку остеопорозу

У процесі своєї життєдіяльності кістки постійно руйнуються і знову відновлюється. Якщо руйнування кісток відбувається швидше, ніж відновлення, то розвивається остеопороз. У нормі кіста росте до 30-35-літнього віку, досягаючи "піку" кісткової маси. Потім починається природне зниження кісткової маси, що складає не більш 1% на рік. У жінок у постменопаузальному періоді зниження кісткової маси може відбуватися швидше, тому що дефіцит естрогенів сприяє розвитку остеопорозу. Кістки можуть стати слабкими внаслідок тривалого періоду іммобілізації (нерухомості), а також унаслідок тривалого і систематичного прийому деяких лікарських препаратів.

У кого найбільший ризик захворіти на остеопороз?

Ризик розвитку остеопорозу є практично в кожного з нас. Це залежить від спадковості, способу життя. Однак виявлені групи, що найбільш піддані розвитку цього захворювання:

* Жінки тендітної статури зі світлою шкірою, бездітні або ті, хто має тільки одну дитину, жінки із сімейним анамнезом переломів хребта і шийки стегна.

* Жінки, що професійно займаються спортом.

* Жінки з ранньою чи штучною менопаузою.

* Особи, що приймають лікарські препарати, побічною дією яких є зниження кісткової маси.

* Жінки, що багато курять і зловживають алкоголем.

* Супутні захворювання з боку органів шлунково-кишкового тракту, захворювання крові, нирок і ревматичні захворювання сприяють більш швидкій утраті щільності кісток.

Профілактика остеопорозу

Говорячи про профілактику розвитку остеопорозу, важливо прикласти зусиль, щоб сформувати високий "пік" щільності кісток. Цього можна досягти за рахунок харчування продуктами з підвищеним вмістом кальцію. Добове споживання кальцію складає, у середньому, 1200 мг у добу.

Продукти харчування з найбільшим змістом кальцію: молоко, сметана, твердий сир, риба в`ялена з кістками, сардини з кістам, сухофрукти, горіхи, насіння, селера, зелена цибуля, капуста, зелені оливки, хліб чорний.

Крім солей кальцію регулярні фізичні вправи сприяють збільшенню "піку" кісткової маси. В дорослому періоді наявність регулярного менструального циклу в жінок, застосування контрацептивних засобів, зокрема - гормональних контрацептивів, сприяють збереженню кісткової маси.

Прямий зв`язок між зниженням рівня естрогенів і розвитком остеопорозу висуває замісну гормональну терапію на одне з перших місць у профілактиці остеопорозу. Але доцільність її призначення вирішує тільки лікар після ретельного і всебічного обстеження.

Лікування остеопорозу

У кожному конкретному випадку терапія підбирається індивідуально. Крім естрогенів і препаратів кальцію застосовуються препарати для припинення втрати кісткової маси, збільшення її, зменшення болю в хребті і периферичних кістах, ліки для відновлення психоемоційного стану. Однак треба нагадати, що лікування цієї патології в десятки разів дорожче, ніж заходи профілактики. Нашим жінкам це варто враховувати. В більшості людей остеопороз може бути в значній мірі попереджено чи вилікувано, якщо втрата кісткової маси не досягла великих цифр. Багато що залежить від Вас! Необхідно дбайливо ставитися до своїх кісток, починаючи з раннього дитинства і закінчуючи старістю.

Перш ніж починати лікування остеопорозу, потрібно виявити його характер

Остеопороз - найпоширеніша патологія опорно-рухового апарату, яка виявляється зменшенням кількості кісткової маси на одиницю об`єму, зниженням міцності кістки та підвищенням ризику виникнення перелому.

У 85% усіх випадків на остеопороз хворіють жінки у період менопаузи та люди літнього віку. Інколи остеопороз може виникнути внаслідок різноманітних захворювань внутрішніх органів та систем, зокрема органів внутрішньої секреції, шлункового тракту, а також операцій на них. Для ранньої діагностики остеопорозу проводять дослідження кісткової тканини - денситометрію. За допомогою цього безболісного методу визначають щільність кісткової тканини.

Перш ніж починати лікування остеопорозу, потрібно виявити його характер. Так, локальний (місцевий) остеопороз у більшості випадків пов`язаний з недостатньою рухливістю кінцівки або її знерухомленням після переломів кісток та великих ортопедичних втручань на кістках. Його найкраще лікувати фізіотерапевтичними засобами, масажем, спеціальними фізичними вправами. Найбільш ефективними медикаментозними засобами тут є препарати вітаміну D3, що зміцнюють кісткову тканину, - відеїн-3, кальцієві та білково-мінеральні добавки.

Системний (загальний) остеопороз потребує застосування спеціальних протиостеопорозних препаратів у поєднанні з кісткозміцнювальними препаратами вітаміну D3 та кальцію.

Лікування остеопорозу в жінок, який зумовлений менопаузою або оперативними втручаннями, потребує застосування препаратів-антирезорбентів.

Що стосується старечого остеопорозу, то його лікування передусім полягає у відновленні кісток, тому застосовуються препарати, що стимулюють кісткоутворення, - остеохін, відеїн-3, альфакальцидол, одночасно з препаратами кальцію, білково-мінеральними добавками, ретаболілом.

Ефективність лікування вторинного остеопорозу, залежить від успішності лікування основного захворювання. Проблема полягає в тому, що терапія основного захворювання може передбачати медикаментозні засоби, які зменшують кісткову масу, - тиреоїдні гормони, глюкокортикоїди, антикоагулянти, протисудомні засоби тощо. Тому вибір антиостеопорозного засобу залежить від того, який саме лікарський препарат зумовив остеопороз.

У разі остеопорозних переломів найефективнішим є застосування базового препарату кальцитоніну лосося - міакальцику, за допомогою якого вдається швидко ліквідувати больовий синдром та стабілізувати показники денситометричного дослідження.

У разі вторинного остеопорозу, що виник на тлі ендокринних порушень та їх лікування, найбільш ефективним є призначення міокальцику поряд із відеїном-3 та білково-вітамінною добавкою спіруліною.

Чоловікам, які хворіють на вторинний остеопороз, зумовлений розладами механізмів всмоктування кальцію, а також за наявності іншої тяжкої патології органів травлення теж доцільно застосовувати міокальцик.

Звичайно, встановити тип остеопорозу та підібрати тактику раціонального лікування з урахуванням статевих, вікових особливостей пацієнта, індивідуальних характеристик його організму може тільки фахівець - лікар ортопед-травматолог. У жодному разі не можна займатися самолікуванням.

ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗУ

Фізична активність (гімнастика, аеробіка, плавання, їзда на велосипеді, біг, швидка ходьба, заняття на тренажерах тощо).

Забезпечення постійного балансу кальцієвого обміну. Цього можна досягти завдяки споживанню харчових продуктів з достатнім вмістом кальцію та прийому препаратів кальцію або білково-мінеральних добавок. Для поліпшення засвоєння кальцію доцільно також застосовувати препарати вітаміну D. Профілактику остеопорозу за допомогою препаратів кальцію та вітаміну D слід проводити курсами тривалістю 1 місяць із періодичністю 4 рази на рік.

Відмова від шкідливих звичок, дотримання оптимального режиму праці та відпочинку.

Гормонозамісна терапія у разі патологічного клімаксу. При цьому постійний контроль за лікуванням повинен здійснювати ендокринолог-гінеколог.

ЛІКУВАЛЬНА ДІЄТА ПРИ ОСТЕОПОРОЗІ

Якщо в організмі нестача вітамінів і мінеральних речовин (а це кальцій, магній, фосфор, кремній, вітаміни С, D, Е, білки), він бере їх з кісток, внаслідок чого останні стоншуються, легко ламаються. Отож розуміння механізму захворювання визначає, як запобігати хворобі.

Харчовий раціон має забезпечувати постійне надходження в організм згаданих нутрієнтів. Насамперед споживати зелені листкові овочі, цибулю, часник, коренеплоди (бажано їх соки, передусім морквяний), горіхи, сою, горох, боби, квасолю, солодкий перець, каші з необдертого зерна, висівки, кефір, йогурт, селянський сир, персики, сливи, інжир, топінамбур.

Корисні продукти моря (морська капуста, лососеві риби, сардини, риб`ячий жир).

Піде на користь обмеження споживання виробів з білого борошна, солі, соди. Цукор слід замінити медом, а напій з натуральної кави - напоєм з дубових жолудів (обчистити від шкаралупки, підсмажити до бронзового кольору, постійно струшуючи сковорідку; розтерти на порошок зразу, бо стверднуть, охолоити; до склянки води додавати 1 столову ложку порошку і варити 5-10 хвилин, зцідити, додати молока, меду, пити двічі-тричі на тиждень).

Важливим джерелом кальцію є яблучний оцет, який потрібно пити щоденно вранці, в обід, увечері (у склянці теплої перевареної води розвести 1-2 чайні ложки оцту і стільки ж меду - доза індивідуальна).

Пити джерельну, а не водопровідну воду, не готувати їжу в алюмінієвому посуді. Не допускати звикання до тютюну та алкоголю.

ФІТОТЕРАПІЯ. Найпридатнішими для профілактики остеопорозу є трава споришу, хвоща, листя подорожника, кропиви дводомної, корінь кульбаби, кореневища пирію, лепехи. Рекомендується така суміш: 50 г хвоща, 30 г листя кропиви, 50 г трави споришу. Столову ложку взяти на 2 склянки окропу, варити 15-20 хвилин, процідити. Пити по півсклянки 4 рази на день. Помічними є також відвари шипшини, льону.

ГІДРОТЕРАПІЯ. Для поліпшення обміну речовин бажано робити ванни, додаючи у воду відвар листя волоського горіха, трави деревію, сіна, ромашки, лаванди, майорану.

Ванна з листя волоського горіха: 300 г листя залити на ніч холодною водою, вранці закип`ятити, влити у воду для ванни, одночасно можна додати відвар кореневищ лепехи. Температура води у ванні - 37°С, води має бути до рівня серця (у положенні лежачи), процедура триває близько 20 хвилин, рекомендується 3-4 рази на тиждень, на курс 10-12 ванн. Після ванни потрібно відпочити в ліжку.

Олеся Донченко,



сімейний лікар.