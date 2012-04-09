Чому лікарі брешуть

Американські лікарі нерідко обманюють пацієнтів. Причому, роблять вони це не з міркувань гуманності або керуючись лікарською етикою, кажуть учені з Гарварду в особі Лайзи Йеззоні.

Як повідомляє "NEWSru Israel", експерти опитали 2000 лікарів. Виявилося, 34% впевнені: вони не повинні сповіщати пацієнта про серйозну лікарську помилку. В результаті 20% приховували факт помилки, вчиненої за минулий рік.

За оцінками вчених, приблизно більше 10% лікарів приховували те, що вони мають угоди з фармкомпаніями. 55% лікарів намагалися підбадьорити пацієнта, роблячи більш оптимістичний прогноз. Виходить, лікарі брешуть, тому що не хочуть втягувати пацієнта у відчай і бояться втратити медичну ліцензію.

Експерти рекомендують пацієнтам брати ситуацію в свої руки. Людина повинна відразу сказати лікареві, що хоче знати все про свій стан. При цьому пацієнту слід в приватному порядку дізнатися побільше про недугу, попросивши лікаря назвати найбільш надійні джерела інформації.

Також фахівці підкреслюють важливість особистого спілкування з лікарем. Листування і розмови по телефону не дадуть результату. До речі, перед кожною зустріччю варто написати список питань, а під час консультації не потрібно соромитися висловлювати свою думку.

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