Аромат їжі впливає на кількість її споживання

Голландські учені встановили, що аромат страви і її текстура впливають на кількість споживаної їжі. Так, згідно дослідженням, проведеним ученими, менші порції з`їдали ті, чия страва була ароматніша, і хто ретельніше пережовував їжу.

Голландці вважають, що яскравий аромат продукту може знижувати його вживання на 5-10%. А все тому, що, якщо ми не відчуваємо запаху їжі, то з`їдаємо більше, оскільки нам необачно здається, що ми зовсім не наїлися.

vegopolis.ru