Чим корисні волоські горіхи?

Корисні властивості волоського горіха описували ще Авіценна і Гіппократ. Раніше волоський горіх навіть називався царським. Молоде листя цього дерева містить багато вітаміну C, ефірних олій і фітонцидів. Як тільки на дереві з`являються плоди, воно відразу перетворюється на цілу фітоаптеку: волоські горіхи, що недозрівають, багаті вітамінами, а зрілі плоди містять жири, білки, вуглеводи, цінні мікроелементи (зокрема йод), поліненасичені жирні кислоти і цінні дубильні речовини.

У стародавній народній медицині його використовували при нетравленні шлунку, для лікування хвороб нирок, туберкульозу легенів і багатьох інших захворювань. Цілителі східної медицини вважали, що волоський горіх зміцнює серце, печінку і мозок.

Зараз волоський горіх широко використовується в медицині. Його бактерицидні, протизапальні, протисклеротичні, загальнозміцнюючі, протигельмінтні, кровоспинні, терпкі, ранозагоювальні і інші властивості знайшли своє застосування в процесі виготовлення лікарських препаратів.

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