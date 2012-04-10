Жирна їжа викликає депресію

Велика кількість трансжиров в їжі пов`язана з депресією. До такого висновку прийшли доктор Валерія Тайлор, керівник відділення психічного здоров`я з Canadian Obesity Network, і доктор Мігель Ейнджел Мартінез-Гонзалез, професор превентивної медицини в іспанському Університеті Наваррі.

Учені протягом шести років працювали над вивченням впливу трансжиров на емоційну нестабільність. Добровольці, що брали участь в дослідженні, на початку експерименту від психічних розладів не страждали, повідомляє УНН.

Далі учасникам експерименту запропонували сісти на незвичайну дієту, насичену трансжирами. До кінця дослідження було зафіксовано 657 нових випадків депресії. При цьому ті, хто вживав більше трансжирів, на 42% мали підвищений ризик розвитку депресії. Ці показники залишилися незмінними, коли до уваги учені узяли шкідливі звички (куріння, вживання алкоголю), стать, фізичну активність, індекс маси тіла і інші чинники ризику.

А ось оливкова олія і поліненасичені жири, якими багата риба, навпаки, рятували від депресії.

focus.ua